Подоляк: поведение украинских чиновников не соответствует конфликтному периоду

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал чиновничий аппарат страны, обратив внимание на тот факт, что многие из них продолжают брать взятки и жить в роскоши пока страна ведет боевые действия.
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