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«Торино» за 2,5 млн евро купил Фитц-Джима. «Аякс» также получит процент от перепродажи хавбека

«Торино» достиг соглашения с «Аяксом» о покупке полузащитника Киана Фитц-Джима. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 2,5 млн евро плюс процент от будущей цены перепродажи.

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