Прокуратура добилась устранения нарушений в санитарной зоне городского водовода на Античном бульваре

В прокуратуру Ленинского района обратился местный житель с жалобами на водопровод.Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила обращение местного жителя и выявила нарушения санитарных требований в зоне охраны городского водовода на Античном бульваре.
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