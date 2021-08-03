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National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

Российская Федерация «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

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