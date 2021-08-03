National Interest: Россия «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2»

Российская Федерация «одерживает существенную победу» в «Северном потоке — 2». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
Популярные статьи
- Композитор Раймонд Паулс: «Как такая бездарь как Бузова может стать миллионером?»
- ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
- Зеленский заявил, что не может завершить конфликт в Донбассе, поскольку в этом вопросе от него зависит не всё
Свежие комментарии