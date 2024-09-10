Часть россиян ждет повышение зарплат в октябре

1 октября 2024 года пройдет традиционная индексация зарплат для бюджетников — повышение затронет около двух миллионов человек, рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им.
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