Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Шесть лет назад произошел так называемый "керченский инцидент", в ходе которого российские пограничники и военные задержали три украинских корабля при попытке пройти Керченским проливом в Азовское море.
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