«Я не мечтатель. Ставлю цели и достигаю их»: «Петербургский дневник» взял интервью у депутата Госдумы Марии Бутиной

Накануне новой парламентской сессии - Мария Валерьевна, удалось ли вам сходить в отпуск и отдохнуть перед началом осенней сессии? - Вы знаете, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин однажды очень метко выразился, что у политиков отпусков нет.