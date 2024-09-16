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Петербургский дневник

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«Я не мечтатель. Ставлю цели и достигаю их»: «Петербургский дневник» взял интервью у депутата Госдумы Марии Бутиной

«Я не мечтатель. Ставлю цели и достигаю их»: «Петербургский дневник» взял интервью у депутата Госдумы Марии Бутиной

Накануне новой парламентской сессии - Мария Валерьевна, удалось ли вам сходить в отпуск и отдохнуть перед началом осенней сессии? - Вы знаете, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин однажды очень метко выразился, что у политиков отпусков нет.

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