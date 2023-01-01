ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Отец решил жениться, хочет забрать мою квартиру

Отец решил жениться, хочет забрать мою квартиру

Когда мама умерла несколько лет назад, из родственников остались только: папа, брат и я. Жизненная ситуация сложилась так, что папа, мама и брат жили в папиной однокомнатной квартире, а я жила с бабушкой (маминой мамой) в ее двухкомнатной квартире.

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