Отец решил жениться, хочет забрать мою квартиру

Когда мама умерла несколько лет назад, из родственников остались только: папа, брат и я. Жизненная ситуация сложилась так, что папа, мама и брат жили в папиной однокомнатной квартире, а я жила с бабушкой (маминой мамой) в ее двухкомнатной квартире.