Беспорядки в Тбилиси. Тревожные прогнозы. История Януковича рискует повториться

Ваша Светлость

"Прозападные силы выводят массы людей на улицы городов..." Я так понимаю, что кекелы по своей сути - бараны, если козлы с Запада с легкостью их выводят "на улицу". Бездельники, хвастуны и плаксы, вот чего им не живётся, всё ищут приключений на свои черные попки. Маймуны, бл...!