В Грузии продолжаются уличные беспорядки. Прозападные силы выводят массы людей на улицы городов в знак протеста против решения властей приостановить интеграцию в Евросоюз до 2028 года.
Беспорядки в Тбилиси. Тревожные прогнозы. История Януковича рискует повториться
Комментарии
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Ваша Светлость
"Прозападные силы выводят массы людей на улицы городов..." Я так понимаю, что кекелы по своей сути - бараны, если козлы с Запада с легкостью их выводят "на улицу". Бездельники, хвастуны и плаксы, вот чего им не живётся, всё ищут приключений на свои черные попки. Маймуны, бл...!
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12 час.
лл
лина любимцева
Запад свои методы свержения власти в любой стране НЕ МЕНЯЕТ!!... А зачем заморачиваться?... ПРЕДАТЕЛИ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ, какой бы национальности они ни были...
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9 час.
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