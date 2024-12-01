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Беспорядки в Тбилиси. Тревожные прогнозы. История Януковича рискует повториться

Беспорядки в Тбилиси. Тревожные прогнозы. История Януковича рискует повториться

В Грузии продолжаются уличные беспорядки. Прозападные силы выводят массы людей на улицы городов в знак протеста против решения властей приостановить интеграцию в Евросоюз до 2028 года.

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Комментарии
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Ваша Светлость
&quot;Прозападные силы выводят массы людей на улицы городов...&quot; Я так понимаю, что кекелы по своей сути - бараны, если козлы с Запада с легкостью их выводят &quot;на улицу&quot;. Бездельники, хвастуны и плаксы, вот чего им не живётся, всё ищут приключений на свои черные попки. Маймуны, бл...!
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12 час.
лл
лина любимцева
Запад свои методы свержения власти в любой стране НЕ МЕНЯЕТ!!... А зачем заморачиваться?... ПРЕДАТЕЛИ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ,  какой бы национальности они ни были...
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9 час.

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