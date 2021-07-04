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Таракан-носорог: В Австралии даже тараканы размером с мышей! Зато они мирно жуют ядовитый эвкалипт

Таракан-носорог: В Австралии даже тараканы размером с мышей! Зато они мирно жуют ядовитый эвкалипт

Давайте подумаем: где искать огромного, но в то же время самого пацифистически настроенного таракана? Ну конечно же в Австралии, посреди целой оравы хищных, ядовитых и просто опасных существ! Человек, не бей меня тапком, я сам размером с него.

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Валерий Федосеев
Каких только чудес на белом свете нет.

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