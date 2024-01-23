Битва за США. Кто и что может остановить Трампа?

Рон Десантис, губернатор Флориды — основной конкурент Дональда Трампа за место кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США, если применительно к Трампу вообще можно говорить о конкуренции, принял решение снять свою кандидатуру.
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