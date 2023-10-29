Поздравления в стихах и прозе с Днем инженера-механика 30 октября 2023 года Влад ГершонВ этот понедельник, 30 октября 2023 года, в РФ проводят профессиональный праздник под названием День инженера-механика.
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