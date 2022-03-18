«Реал» согласовал контракт с Тчуамени, «Монако» хочет 50+15 млн евро. Сделка будет зависеть от продаж в случае перехода Холанда

«Реал» хочет подписать опорника «Монако» Орельена Тчуамени. Мадридский клуб согласовал условия личного контракта с 22-летним полузащитником сборной Франции.

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