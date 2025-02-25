Не стоит совершать резких движений с акциями «РусГидро»

Вчера акции «РусГидро» взлетели на 9% на прозвучавших в рамках совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов заявлениях о возможном строительстве гидроэлектростанции в Восточной Сибири, сегодня бумаги корректировались в цене.
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