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Блог частного инвестора

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Не стоит совершать резких движений с акциями «РусГидро»

Не стоит совершать резких движений с акциями «РусГидро»

Вчера акции «РусГидро» взлетели на 9% на прозвучавших в рамках совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов заявлениях о возможном строительстве гидроэлектростанции в Восточной Сибири, сегодня бумаги корректировались в цене.

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