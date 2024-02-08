Почему подскочил спрос на вклады и как золото доставят на дом. Обзор Банки.ру

В январе спрос на депозиты подскочил вопреки сезонности, рассказывают «Известия». В ВТБ отметили: если в начале 2022 и 2023 годов россияне предпочитали забирать часть денег из банков, то в нынешнем году тенденция изменилась на прямо противоположную.