Почему подскочил спрос на вклады и как золото доставят на дом. Обзор Банки.ру

В январе спрос на депозиты подскочил вопреки сезонности, рассказывают «Известия». В ВТБ отметили: если в начале 2022 и 2023 годов россияне предпочитали забирать часть денег из банков, то в нынешнем году тенденция изменилась на прямо противоположную.
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