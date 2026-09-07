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МОСИНФОРМ

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Два нежилых помещения выставили на городские торги в Бутырском районе

Два нежилых помещения выставили на городские торги в Бутырском районе

Предпринимателям предложили приобрести на городских аукционах два нежилых помещения в Бутырском районе.

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