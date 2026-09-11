Как в Тульской области выращивают районированные растения

Питомник «Изумрудный мир» в Тульской области выращивает районированный посадочный материал на 100 гектарах, адаптируя растения к непростым условиям региона, что обеспечивает их лучшую приживаемость и экономию для садоводов.
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