Врач Селиванова: моющие средства могут спровоцировать развитие кандидоза на коже

Candida — разновидности дрожжевых грибков, обитающих на коже и слизистых. При определенных обстоятельствах они могут провоцировать кандидоз или, как его называют в народе, молочницу, - обычно в области гениталий.
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