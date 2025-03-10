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Врач Селиванова: моющие средства могут спровоцировать развитие кандидоза на коже

Врач Селиванова: моющие средства могут спровоцировать развитие кандидоза на коже

Candida — разновидности дрожжевых грибков, обитающих на коже и слизистых. При определенных обстоятельствах они могут провоцировать кандидоз или, как его называют в народе, молочницу, - обычно в области гениталий.

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