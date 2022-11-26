Мы из Советского Союза

13 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Беглов губернатор-выскочка. Временщик и чужак. Губернатор-равнодушие.«У меня есть чувс...
  • Макс
    Петербург не одинок. Такая же петрушка в большинстве городов и областей.«У меня есть чувс...
  • Василий Хадеев
    Это был фундамент,не только победы в ВОВ,но и фундамент(по большому счету) того,что наша страна до сих пор не развали...Первые пятилетки ...

«У меня есть чувство вины перед горожанами» - Евгений Пригожин рассказал, почему он разочаровался в губернаторе Беглове

«У меня есть чувство вины перед горожанами» - Евгений Пригожин рассказал, почему он разочаровался в губернаторе Беглове

Почему жители Петербурга продолжают мерзнуть на остановках общественного транспорта родом из прошлого века, а земельные участки в зонах строительства современных транспортно-пересадочных узлов возможно перепродаются за наличные деньги? Сколько могла стоить предвыборная кампания Александра Беглова в 2019 году? Почему петербуржцы живут хуже москвичей, несмотря на «триллионный бюджет» Беглова? Патриот России и Петербурга Евгений Пригожин в эксклюзивном интервью НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал о том, как помогал Александру Беглову стать губернатором Санкт-Петербурга и почему в нем в итоге разочаровался.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх