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Царьград

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Писидийская икона Божией Матери 16 сентября: что запрещено верующим

Писидийская икона Божией Матери 16 сентября: что запрещено верующим

Церковь напоминает о молитве и добрых делах, а народные запреты остаются лишь суевериями.Шестнадцатого сентября 2026 года верующие чествуют Писидийский образ Пресвятой Богородицы — икону, которую церковь признаёт чудотворной.

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