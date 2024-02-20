США продлили разрешение на сделки с импортом ряда морепродуктов из России

Министерство финансов США продлило срок действия лицензии на операции, связанные с импортом российских морепродуктов, включая лосось, треску, минтай и краба, а также продуктов, произведенных из этих видов рыбы.
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