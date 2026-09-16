На получение сертификата "Сделано в России" подали заявки 13 херсонских брендов

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Заявки от 13 предприятий перерабатывающей отрасли Херсонской области находятся на рассмотрении в Минэкономразвития и Минпромторге для вручения им маркировки Российского экспортного центра "Сделано в России".