На получение сертификата "Сделано в России" подали заявки 13 херсонских брендов

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Заявки от 13 предприятий перерабатывающей отрасли Херсонской области находятся на рассмотрении в Минэкономразвития и Минпромторге для вручения им маркировки Российского экспортного центра "Сделано в России".
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