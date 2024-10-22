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Царьград

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Прокуратура потребовала доплатить владимирским участникам СВО 14 млн рублей

Прокуратура потребовала доплатить владимирским участникам СВО 14 млн рублей

Выплаты за заключение контракта были сделаны по старым ценам.Во Владимире потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы заключившие контракт на участие в СВО получили выплаты в полном объеме.

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