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Миронов призвал разработать федпрограмму по гидротехническим сооружениям

Миронов призвал разработать федпрограмму по гидротехническим сооружениям

Председатель партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу проведения масштабной ревизии состояния гидротехнических сооружений и разработке федеральной целевой программы их ремонта и реконструкции.

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