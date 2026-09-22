Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Срыв ужина и побег в номер: что скрывают о болезни Си Цзиньпина

Срыв ужина и побег в номер: что скрывают о болезни Си Цзиньпина

Андрей Кузнецов·21 сентября 2026 г., 11:11 Фото: Presidencia de la República del Ecuador / Wikimedia Commons (Public domain)источник Закулисье большой геополитики затрещало по швам в самый неподходящий момент.

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