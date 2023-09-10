РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Кто то выложил шутку с одноглазым Шольцем. Текст; " Спросили чей Крым. Дальше ничего не помню".Шольц потерпел не...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Петров и Баширов крепко держали!Шольц потерпел не...
  • Вовладар Даров
    Мало ему приложил Лавров, надо ноги переломать было!!!Шольц в пиратской...

На форуме "День сокола" в рамках ВЭФ состоится соколиный аукцион

В ходе первого международного форума "День сокола", посвященного вопросам сохранения хищных птиц, на площадке Восточного экономического форума пройдет соколиный аукцион, участие в котором примут представители монархий стран Персидского залива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх