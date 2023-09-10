На форуме "День сокола" в рамках ВЭФ состоится соколиный аукцион

В ходе первого международного форума "День сокола", посвященного вопросам сохранения хищных птиц, на площадке Восточного экономического форума пройдет соколиный аукцион, участие в котором примут представители монархий стран Персидского залива.
В ходе первого международного форума "День сокола", посвященного вопросам сохранения хищных птиц, на площадке Восточного экономического форума пройдет соколиный аукцион, участие в котором примут представители монархий стран Персидского залива.
Свежие комментарии