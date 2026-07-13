Оружейный передел на Украине

Как связаны между собой апгрейд правительства Юлии Свириденко, санкции СНБО против националиста Бореслава Березы, разработки фирменной украинской ракеты «Фламинго» и выборы президента Украины? Фото: © AP / Efrem Lukatsky На первый взгляд – никак, но если покопаться хорошенько, то можно обнаружить, что вышеназванные события очень даже пересекаются в одной точке.