НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

77 подписчиков

Оружейный передел на Украине

Оружейный передел на Украине

Как связаны между собой апгрейд правительства Юлии Свириденко, санкции СНБО против националиста Бореслава Березы, разработки фирменной украинской ракеты «Фламинго» и выборы президента Украины? Фото: © AP / Efrem Lukatsky На первый взгляд – никак, но если покопаться хорошенько, то можно обнаружить, что вышеназванные события очень даже пересекаются в одной точке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии