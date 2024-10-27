В ЗакС Петербурга внесли проект о продлении моратория на комплексное развитие территорий

Документ опубликован на сайте городского парламента В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект о продлении приостановки программы комплексного развития территорий до 1 января 2026 года, сообщается на сайте Закса.
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