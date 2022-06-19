Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Кучеров при 0:7 с «Колорадо»: 0 бросков в створ и «минус 2» за 18:38 при 4:15 в большинстве

Никита Кучеров остался без очков во 2-м матче серии с «Колорадо» и набрал «-2». «Тампа» проиграла «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли (0:7, 0-2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх