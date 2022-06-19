Кучеров при 0:7 с «Колорадо»: 0 бросков в створ и «минус 2» за 18:38 при 4:15 в большинстве

Никита Кучеров остался без очков во 2-м матче серии с «Колорадо» и набрал «-2». «Тампа» проиграла «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли (0:7, 0-2).
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