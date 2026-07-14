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Мойка78.ру Новости СПб

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На Невском проспекте (так называемый Старо-Невский проспект)

На Невском проспекте (так называемый Старо-Невский проспект) сегодня завершился ремонт. 🔹Церемония была, судя по фото, институционально торжественной.

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