По факту смертельного пожара в Новодвинске возбуждено уголовное дело

Страшная трагедия могла произойти из-за неисправного электрооборудования.Предварительно установлено, что 30 мая 2025 года ночью в квартире пятиэтажного дома на улице Димитрова в городе Новодвинске произошло возгорание.
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