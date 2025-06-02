В сенате США заявили о планах ужесточить санкции против РФ до саммита G7

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем заявил о намерении ввести новые санкции против России к саммиту G7, который пройдет 15–17 июня в канадской Альберте.