🚔О состоянии аварийности за 01 ноября 2024 года За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 691 нарушение ПДД, задержаны 10 нетрезвых водителей В ДТП на трассе недалеко от х.
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🚔О состоянии аварийности за 01 ноября 2024 года За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 691 нарушение ПДД, задержаны 10 нетрезвых водителей В ДТП на трассе недалеко от х.