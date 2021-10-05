Мировое обозрение

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Когда в России перестанут твердить «начальник всегда прав»?

Когда в России перестанут твердить «начальник всегда прав»?

Есть обоснованное мнение, что политика — вещь грязная. Так вот, в современном мире процветает определенная категория людей, которые не просто мастерски используют «объективную реальность, данную нам в ощущении», но еще и получают от этого удовольствие.

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