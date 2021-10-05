Когда в России перестанут твердить «начальник всегда прав»?

Есть обоснованное мнение, что политика — вещь грязная. Так вот, в современном мире процветает определенная категория людей, которые не просто мастерски используют «объективную реальность, данную нам в ощущении», но еще и получают от этого удовольствие.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии