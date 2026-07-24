Практичный разбор: 20 гаджетов и инструментов с AliExpress, которые я протестировала в быту и поездках

Когда я готовилась к очередной командировке, совмещенной с небольшим автопутешествием, передо мной встала классическая задача: как запихнуть в багажник и рюкзак максимум функциональных вещей, не превращая сборы в филиал склада бытовой техники.
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