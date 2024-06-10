Участникам спецоперации могут вернуть ранее изъятые судом водительские права

Российский кабинет министров внес в Государственную думу проект, предусматривающий возвращение водительского удостоверения участникам специальной военной операции России на Украине – как добровольцам, так и контрактникам.
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