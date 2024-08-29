Эксперты МАГАТЭ перенесли обход Запорожской АЭС из-за угрозы атаки БПЛА

Специалисты Международного агентства по атомной энергии перенесли запланированный на 26 августа визит на Запорожскую атомную электростанцию в связи с угрозой атака беспилотных летательных аппаратов, заявили в МАГАТЭ.
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