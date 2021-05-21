Пиротехники Центра «Лидер» приступили к работам по разминированию территории «Крепость Керчь»

Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыл в Республику Крым для проведения пиротехнических работ на территории уникального памятника истории - «Крепость Керчь».
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