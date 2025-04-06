The Washington Post, США. "Вот вам и расплата". В США оценили провал обороны ВСУ в Сумской области

Александр Салтановский

Это вам укроДебилам, за всё, за обстрелы Донбасса с 14-го года, за Курск, да за всё вместе взятое! Прыгали и кричали - дайтэ татовi зброю, дайтэ татовi зброю, чтоб тато мог безнаказанно убивать на Донбассе, ни одна блядь из вас недоумков не кричала - остановите бойню на Донбассе, там живут простые, мирные люди! Думали всё вам сойдёт с рук, никто из вас не думал, что всё может вернуться бумерангом к вам идиотам самим, так что, хлебайте полной БОЛЬШОЙ ложкой!