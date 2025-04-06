ВСУ в отчаянии отступают в курском приграничье, пишет WP. Худшие страхи Киева начинают сбываться: фронт разваливается на глазах, и Сумская область превращается в серую зону.
The Washington Post, США. "Вот вам и расплата". В США оценили провал обороны ВСУ в Сумской области
Комментарии
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Александр Салтановский
Это вам укроДебилам, за всё, за обстрелы Донбасса с 14-го года, за Курск, да за всё вместе взятое! Прыгали и кричали - дайтэ татовi зброю, дайтэ татовi зброю, чтоб тато мог безнаказанно убивать на Донбассе, ни одна блядь из вас недоумков не кричала - остановите бойню на Донбассе, там живут простые, мирные люди! Думали всё вам сойдёт с рук, никто из вас не думал, что всё может вернуться бумерангом к вам идиотам самим, так что, хлебайте полной БОЛЬШОЙ ложкой!
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13 час.
alik3456 Джексон
Надо остатки всех хохлов к румынам загнать...
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9 час.
Дмитрий Бобров
До разгрома далеко. Враг из курской области не выбит. Занят населенный пункт в белгородской области.
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9 час.
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