В Адлерском районе празднуют Масленицу. Мероприятия проходят на территориях участковых избирательных комиссий.
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В Адлерском районе празднуют Масленицу. Мероприятия проходят на территориях участковых избирательных комиссий.