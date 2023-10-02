Отт Тянак выиграл Ралли Чили, Николай Грязин – 10-й

Отт Тянак выиграл Ралли Чили, Николай Грязин – 10-йGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик M-Sport Отт Тянак одержал уверенную победу на этапе чемпионата мира по ралли, который состоялся в минувшие выходные на гравийных дорогах Чили.
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