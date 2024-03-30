В ходе рабочего визита на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса Алтайского края министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу… Шойгу призвал оборонные предприятия работать в три смены во имя обеспечения нужд Вооружённых сил .