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Царьград

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  • Галина 123
    А вот кто этого Соседова (с его жеманством), затащил на ТВ. Безголосый тип с непонятными манерами и голосом, судит пе..."Ведёт себя недос...
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Названы самые распространенные фразы мошенников

Названы самые распространенные фразы мошенников

Не рекомендуется общаться с теми, кто представляется сотрудниками Банка России.Специалисты Центробанка назвали самые распространенные фразы, используемые телефонными мошенниками, и порекомендовали сразу завершать разговор после их озвучивания.

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