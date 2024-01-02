Названы самые распространенные фразы мошенников

Не рекомендуется общаться с теми, кто представляется сотрудниками Банка России.Специалисты Центробанка назвали самые распространенные фразы, используемые телефонными мошенниками, и порекомендовали сразу завершать разговор после их озвучивания.
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