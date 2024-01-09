Психолог Мартынов: люди с низкой самооценкой подвержены хронической усталости

Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, что в конце года человек может ощущать усталость, эмоциональное и физическое истощение, связанные с работой.
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