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Психолог Мартынов: люди с низкой самооценкой подвержены хронической усталости

Психолог Мартынов: люди с низкой самооценкой подвержены хронической усталости

Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, что в конце года человек может ощущать усталость, эмоциональное и физическое истощение, связанные с работой.

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