"Есть риск не доехать до работы": В Харькове мужчины сидят дома, испугавшись силовой мобилизации

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В Харькове часть мужчин отказывается выходить на работу и сидят дома, боясь попасть в руки сотрудников ТЦК.

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