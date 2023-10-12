Производители предложили поднять минимальные цены на водку на 7%

Союз производителей алкогольной продукции отправил предложение Министерству финансов РФ письмо с просьбой повысить минимальные цены на водку в России на 7%с 2024 года, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Коммерсант".
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