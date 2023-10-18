Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Ишь как повара в свободное от  приготовления борщей время наяривают у пушки! А чего им боятся!?))Русские не обИдЮт!)))ВСУ выпустили дес...
  • Natalia Ivanova
    Израиль, когда закончит уничтожение сектора Газа, продолжит свой нацистский вояж. И куда ещё протянет свои липкие руч...Экс-глава МО Изра...
  • Зоя Копань
    Достал уже этот Затулин, ведь по его инициативе,у нас так много появилось так называемых "соотечественников, специали...Затулин предложил...

Профессор Руженцова рассказала, как пациент может помочь врачу

Профессор Руженцова рассказала, как пациент может помочь врачу

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета «Реавиз» Татьяна Александровна Руженцова рассказала, как пациент может помочь врачу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх