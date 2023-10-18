Профессор Руженцова рассказала, как пациент может помочь врачу

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета «Реавиз» Татьяна Александровна Руженцова рассказала, как пациент может помочь врачу.
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