Кабмин утвердил правила посадки на поезд по биометрии

Правительство разрешило использовать биометрические данные для посадки на поезд. Это станет возможным, если у перевозчика есть необходимая техническая база, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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