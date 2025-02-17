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Кабмин утвердил правила посадки на поезд по биометрии

Кабмин утвердил правила посадки на поезд по биометрии

Правительство разрешило использовать биометрические данные для посадки на поезд. Это станет возможным, если у перевозчика есть необходимая техническая база, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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