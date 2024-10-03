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Вышли первые серии продолжения "Последнего богатыря". Чем удивил сериал и его герои

Вышли первые серии продолжения "Последнего богатыря". Чем удивил сериал и его герои

О чём сериал "Последний богатырь. Наследие" Сериал продолжает полнометражную трилогию про "последнего богатыря", в которой современный экстрасенс-шарлатан Иван оказался в сказочном Белогорье, где узнал, что он сын Ильи Муромца, и победил древнюю Тьму, которой служила его мать.

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