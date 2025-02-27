Рубль уверенно растет. Курсы доллара и евро на 27 февраля

Российская валюта продолжает укрепляться к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 февраля 2025 года, составляет 85,9279 рубля (прежнее значение — 86,6318 рубля), официальный курс евро — 90,1826 рубля (предыдущий показатель — 90,9403 рубля).
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